Nova proposta para reparação de desastre de Mariana totaliza R$127 bi

SÃO PAULO (Reuters) - Uma nova proposta melhorada para um acordo definitivo com governos sobre reparação do desastre de Mariana (MG) soma 127 bilhões de reais, afirmou em fato relevante nesta segunda-feira a mineradora Vale, acionista da Samarco, juntamente com a BHP.

O montante visa compensar o desastre decorrente do colapso de uma barragem de rejeitos de minério de ferro, que pertencia à Samarco, em novembro de 2015, que deixou 19 mortos, centenas de desabrigados, além de atingir o rio Doce em toda a sua extensão, até o mar do Espírito Santo.

O valor apontado para o acordo indica uma melhora na oferta das empresas na comparação com a proposta anterior, de 42 bilhões de reais.