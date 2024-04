'Queremos ser ricos': país mais caro da América do Sul vive 'problema feliz'

De acordo com o Numbeo, um banco de dados colaborativo com preços de todo o mundo, o Uruguai é o país mais caro da América do Sul e ocupa o 37º lugar nessa escala entre 146 economias, acima do Japão (47) e da Espanha (54).

Na capital uruguaia, onde reside metade da população do país, o pão custa três vezes mais do que em Assunção, uma dúzia de ovos mais que o dobro do preço de Tóquio e um cappuccino 66% mais caro do que em Madri.

- IVA de 22% -

Os economistas apontam razões estruturais. "O Uruguai tem um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 22%, um dos mais altos do mundo. E como não tem bons acordos comerciais, paga tarifas de até 25% a 35%", diz Alfonso Capurro, da consultoria CPA Ferrere, à AFP.

Capurro conta que, somando uma taxa consular de 5% no valor, "um produto importado pode ter uma carga tributária de 50%".

No combustível e nos automóveis, existem impostos adicionais. A gasolina no Uruguai é a mais cara do continente americano e uma das mais caras do mundo, a 76,5 pesos por litro (R$ 10,31), segundo Global Petrol Prices.