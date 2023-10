AIE alerta sobre aumento do risco para mercados de petróleo em meio ao conflito em Israel

O atual conflito em Israel e as tensões crescentes em todo o Oriente Médio estão aumentando os riscos para o mercado petrolífero global, uma vez que a procura de petróleo bruto deverá atingir um novo recorde em 2023, segundo avaliação da Agência Internacional de Energia (AIE).

Em seu relatório mensal, a organização com sede em Paris afirmou que a forte escalada nas tensões geopolíticas no Oriente Médio deixou os mercados em alerta. A região é responsável por um terço do comércio marítimo de petróleo. "Embora não tenha havido impacto direto na oferta física, os mercados permanecem na expectativa à medida que a crise se desenrola", afirmou a AIE, nesta quinta-feira.

No início desta semana, os preços do petróleo Brent ultrapassaram os US$ 90 por barril, após o ataque surpresa do Hamas a Israel no fim de semana. Nem Israel nem os territórios palestinos são grandes produtores de petróleo, mas analistas apontam para preocupações de que quaisquer efeitos em cascata do conflito possam afetar alguns dos principais produtores da região, incluindo o Irã, o que provocaria uma queda na oferta.

Esse risco junta-se ao aperto da oferta por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). "Em um cenário de mercados petrolíferos fortemente equilibrados previstos pela AIE há algum tempo, a comunidade internacional continuará focada nos riscos para os fluxos petrolíferos da região", afirmou a agência.

Projeções

A AIE disse que espera agora que a procura de petróleo cresça 2,3 milhões de barris por dia este ano, um aumento de 100 mil barris por dia em relação ao relatório do mês passado. Isto representaria uma procura total média de 101,9 milhões de barris por dia, um novo recorde. A agência citou um forte aumento da demanda da China.

Ao mesmo tempo, a AIE reduziu, em relação à estimativa anterior, sua previsão de crescimento da demanda para 2024, para 102,7 milhões de barris por dia. A agência afirmou prever que a forte recuperação econômica após os confinamentos provocados pela covid-19 começará a diminuir, minando a procura no próximo ano.

A AIE manteve sua perspectiva de oferta inalterada em relação ao relatório de setembro, esperando que a produção cresça este ano em 1,5 milhão de barris por dia, para uma média de 101,6 milhões de barris por dia. A AIE espera que este valor aumente ainda mais no próximo ano, em 1,7 milhões de barris por dia, para uma média de 103,3 milhões de barris por dia, novamente inalterado desde setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.