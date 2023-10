Ata mostra que sólida maioria dos dirigentes do BCE expressou apoio a alta de 25 pb dos juros

Uma sólida maioria dos dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) expressou apoio ao aumento de 25 pontos-base (pb) dos juros da zona do euro proposto pelo economista-chefe da instituição, Philip Lane, na reunião de 14 de setembro, segundo ata do encontro, publicada nesta quinta-feira, 12.

Esses dirigentes, de acordo com a ata, enfatizaram os ainda elevados níveis de inflação e o fato de que um aumento de juros sinalizaria "forte determinação" do BCE de trazer a inflação de volta para a meta oficial, de 2%.