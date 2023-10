Mubadala levanta US$ 710 milhões em novo fundo dedicado ao Brasil

A Mubadala Capital, de Abu Dabhi, nos Emirados Árabes Unidos, fechou um novo fundo dedicado ao Brasil. O Brazil Special Opportunities Fund II (BSOF II) levantou mais de US$ 710 milhões (R$ 3,6 bilhões) para alocar em empresas brasileiras maduras que enfrentam alguma complexidade ou dificuldade, mas com fundamentos empresariais sólidos. O fundo tem aproximadamente US$ 20 bilhões (R$ 101 bilhões) sob gestão global de capital próprio e de terceiros.

A estratégia de investimento é semelhante à do primeiro fundo captado pela Mubadala Capital e dedicado ao Brasil (BSOF I), no início de 2022, de US$ 322 milhões (R$ 1,6 bilhão).

Segundo a Mubadala, o BSOF II atraiu recursos de um conjunto diversificado de investidores globais, incluindo um importante fundo de pensão, empresas e gestores de ativos na América do Norte, na Europa, no Oriente Médio e na Ásia.

"A conclusão do nosso segundo fundo dedicado à região marca uma década de operações e investimentos bem-sucedidos no Brasil", disse o diretor de investimentos da Mubadala Capital e presidente da Mubadala Capital no Brasil, Oscar Fahlgren.

A Mubadala Capital é uma subsidiária de gestão de ativos da Mubadala Investment Company, fundo soberano de Abu Dhabi com US$ 280 bilhões (R$ 1,41 trilhão) em investimentos, segundo a empresa.

A Mubadala tem sido um dos investidores estrangeiros mais ativos no Brasil este ano. Em setembro, comprou o controle da rede de academias Bluefit por R$ 464 milhões. Em agosto, elevou sua participação na rede Burger King.

No começo do ano, o fundo árabe assumiu o controle da gigante sucroalcooleira Atvos, a antiga Odebrecht Agroindustrial. Dona da Acelen, controladora da refinaria de Mataripe, na Bahia, a Mubadala e a Petrobras anunciaram no mês passado parceria para investimentos conjuntos em biorrefino.

Em 2022, o fundo árabe comprou as faculdades de medicina da UniFTC Salvador e da UnesulBahia. Também adquiriu a concessionária Rota das Bandeiras, que opera quase 300 quilômetros de rodovias em São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.