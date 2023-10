Com exterior, Ibovespa inicia semana em alta de 0,67%, aos 116,5 mil pontos

Com ganhos que chegaram a 1,20% (Nasdaq) no fechamento das bolsas de Nova York nesta segunda-feira, o Ibovespa iniciou a semana recuperando parte da perda de 1,11% da sessão anterior, quando havia refletido o aumento da percepção de risco sobre o conflito no Oriente Médio. Nesta segunda, com o câmbio mostrando também descompressão parcial, o índice da B3 subiu 0,67%, aos 116.533,85 pontos, tendo oscilado entre 115.759,93, da abertura, e máxima de 116.905,38 pontos na sessão. No mês, o Ibovespa ainda busca zerar perda, agora em 0,03% para outubro, e no ano avança 6,20%. O giro neste começo de semana ficou restrito a R$ 17,1 bilhões.

O dia foi de recuperação em geral bem distribuída pelas ações de maior peso e liquidez, com destaque para bancos como Bradesco (ON +1,10%, PN +1,04%) e BB (ON +2,03%) e para o setor metálico, como Vale (ON +1,07%) e Gerdau (PN +0,94%). Mesmo com o sinal negativo do petróleo na sessão - embora com o Brent em nível ainda alto, não distante de US$ 90 por barril -, Petrobras ON e PN fecharam em alta, respectivamente, de 0,99% e 1,10%. Na ponta do Ibovespa, Pão de Açúcar (+8,67%), Gol (+6,55%) e Azul (+4,55%). No lado oposto, Natura (-2,75%), Suzano (-2,03%) e Eneva (-1,94%).

"Na última sexta, houve uma queda dos principais ativos, à exceção de Petrobras naquela sessão, e hoje veio uma recuperação, com Petrobras também mostrando força na sessão de hoje, especialmente à tarde quando se firmou em alta. E Vale, que tem permanecido de lado nos últimos seis meses, avançou hoje com o preço do minério, por conta dos estímulos anunciados pelo governo chinês, dos maiores desde 2020 - o que reforça a expectativa de aquecimento para o setor de infraestrutura por lá, algo favorável para a curva de demanda do minério e de outros metais", diz Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Ele destaca também a convergência, aos poucos, do dólar para a região dos R$ 5, após ter chegado a testar, recentemente, a marca dos R$ 5,20. Nesta segunda-feira, a moeda americana fechou o dia cotada a R$ 5,0372, em baixa de 1,01%.

O Ibovespa, por sua vez, tem permanecido lateralizado desde o início de junho, observa o operador, oscilando em geral na faixa dos 115 mil aos 118 mil. "Na semana, há dados importantes tanto sobre a economia chinesa (PIB) como sobre a americana, o que pode contribuir como direcional, de alta ou baixa, para o índice", acrescenta. "Até lá, deve prevalecer rotação entre ativos de mesma categoria, sem grandes movimentos quando se olha o agregado."

Ainda que o petróleo tenha se acomodado na sessão em patamar um pouco mais baixo, refletindo sinais de que os Estados Unidos podem flexibilizar restrições impostas à Venezuela, com consequências para a oferta global, o segmento de energia permanece como um ponto de atenção, em meio à tendência de alta forte não apenas para Petrobras, mas também para outros ativos do setor listados na B3, observa Lourenço.

No cenário macro, outro desdobramento positivo nesta segunda-feira, doméstico, foi novo sinal emitido pelo Boletim Focus quanto à ancoragem de expectativas para a inflação no Brasil - agora a 4,75% para o IPCA em 2023, ante expectativa anterior, de 4,86% para o ano - , com efeitos favoráveis para a curva de juros na sessão, destaca Dennis Esteves, sócio e especialista da Blue3 Investimentos.

No quadro externo, ele menciona o início positivo da temporada de balanços do terceiro trimestre nos EUA, com números de grandes bancos na última sexta-feira, como JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup - nesta semana, são aguardados os resultados trimestrais de Tesla, Netflix, Morgan Stanley e Bank of America.

Na geopolítica, Esteves observa que os Estados Unidos têm trabalhado para evitar que o conflito se estenda além de Israel e da Faixa de Gaza, envolvendo outras partes, como o Irã. No domingo, em entrevista ao programa 60 Minutes, o presidente norte-americano, Joe Biden, sugeriu moderação ou mesmo contenção a Israel, após a reação inicial com os bombardeios em Gaza. Ainda que Biden tenha reafirmado ser legítimo que Israel neutralize o Hamas, deixou claro que seria um "erro" reocupar o território palestino, de onde os israelenses saíram em 2005.