Altas adicionais de juros e tempo de restrição dependerão de dados, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quinta-feira, 19, que, dadas as incertezas e os riscos, e o quão longe a autoridade já chegou no aperto monetário, o Comité está procedendo com cautela. Em discurso sobre o cenário econômico divulgado para evento do Clube Econômico de Nova York, Powell disse que os dirigentes tomarão decisões sobre a extensão do reforço adicional da política, como novas altas de juros, e por quanto tempo a política permanecerá restritiva com "base na totalidade dos dados recebidos, na evolução das perspectivas e no equilíbrio dos riscos".

"Uma série de incertezas, tanto antigas como novas, complicam a nossa tarefa de equilibrar o risco de apertar demasiado a política monetária com o risco de apertar demasiado pouco", avalia Powell.

Em sua visão, "fazer muito pouco poderia permitir que a inflação acima da meta se consolidasse e, em última análise, exigir que a política monetária arrancasse da economia uma inflação mais persistente, com um custo elevado para o emprego". Por outro lado, "fazer demasiado também pode causar danos desnecessários à economia", afirma.

Segundo ele, no momento, a orientação da política é restritiva, o que significa que está a exercendo pressão descendente sobre a atividade econômica e a inflação.

Dado o ritmo acelerado do aperto, ainda poderá haver efeito significativo para ser sentido, avalia.