Pacheco diz que Presidência do Senado tem 'posição favorável' ao PL da desoneração

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta sexta-feira, 20, que a Presidência do Senado "tem uma posição favorável" ao projeto de lei da desoneração e que o texto deve ser votado na semana que vem pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). "A Presidência do Senado tem uma posição favorável ao projeto. Nós consideramos que é importante a desoneração desses 17 setores que têm alta empregabilidade. São setores que têm alto índice de empregabilidade e cuja folha de pagamento representa muito para o custo dessas empresas (...) Eu acredito que na semana que vem a gente tenha isso resolvido e que ele possa ir à sanção do presidente da República", afirmou.

Pacheco ressaltou, porém, que essa posição é em relação à desoneração dos 17 setores, e não sobre a possibilidade de estender esse benefício a prefeituras menores.

"A posição que eu aprofundei foi em relação a desoneração dos 17 setores. Acho que sendo uma vontade da Câmara e do Senado em relação a questão previdenciária vai ser a inteligência da maioria e nós vamos respeitar mandando a sanção do presidente da República", explicou.

O presidente do Senado disse que, caso seja necessário analisar o projeto em Plenário (o que seria necessário em caso de modificação do texto ou caso haja um recurso à Mesa Diretora), o texto será votado em Plenário "o mais brevemente possível".