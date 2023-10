S&P eleva rating da Grécia a BBB-, com perspectiva estável; país retoma grau de investimento

A S&P Global elevou o rating da Grécia de BB+ a BBB-, com perspectiva estável, e com isso ela retomou o grau de investimento. A agência diz que as finanças públicas do país estão melhorando, graças ao esforço de consolidação orçamentária.

Desde a crise da dívida de 2009-2015, houve "progresso significativo" para lidar com os desequilíbrios econômicos e financeiros da Grécia, afirma a agência.

Ela espera que ocorram mais reformas estruturais, econômicas e orçamentárias, ao lado de grandes fundos da União Europeia, que devem ajudar a apoiar o crescimento "robusto" entre 2023 e 2026.