S&P reafirma rating da Itália em BBB, com perspectiva estável

A S&P Global reafirmou nesta sexta-feira, 20, o rating BBB da Itália, ainda com perspectiva estável. A agência diz que o crescimento do país deve desacelerar, neste ano e no próximo, com aperto nas condições de crédito, desaceleração industrial e o enfraquecimento do comércio global.

Até 2025, a S&P projeta que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país deve se recuperar para acima de 1%, ajudado por fundos da União Europeia, que para a agência deve se estender para além de 2026.

A consolidação orçamentária deve ser mais gradual que o anteriormente esperado devido à desaceleração econômica, e os crescentes pagamentos de juros como porcentual do PIB, que atingirá 4,2% no próximo ano, de 3,6% em 2021, diz a agência, em comunicado.