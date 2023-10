EUA tiveram crescimento recorde na criação de pequenas empresas, diz Tesouro

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira, 23, que o país teve crescimento recorde na criação de pequenas empresas neste ano, e pontua que a geração é consequência principal de esforços do governo, que criou novos programas para investir em pequenos negócios.

De acordo com relatório publicado nesta segunda, três projetos de financiamento do Tesouro forneceram cerca de US$ 22 bilhões a pequenas empresas desde sua criação.

Os projetos fazem parte do esforço do Departamento de fomentar a geração de empreendimentos entre comunidades mais prejudicadas pela pandemia.

Nesta segunda-feira, às 15h15 (horário de Brasília), o presidente dos EUA, Joe Biden, discursará sobre as estratégias adotadas por seu governo na área econômica e pode comentar os dados do relatório.