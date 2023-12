Boletim Focus prevê baixa da inflação, queda do déficit e manutenção do PIB

2024

Para o próximo ano, a estimativa para a dívida líquida passou de 64,10% para 64,20% do PIB, ante 63,88% de quatro semanas antes. Já o déficit primário esperado para 2024 passou de 0,76% para 0,80% do PIB. O déficit nominal projetado na Focus se manteve em 6,80% do PIB. Há um mês, os porcentuais eram de 0,80% e 6,81%, respectivamente.

No fim de agosto, o governo apresentou o projeto de lei orçamentária de 2024 ao Congresso. A peça prevê superávit de R$ 2,8 bilhões em 2024 (0% do PIB), mas depende da arrecadação de R$ 168,5 bilhões em medidas extras, entregues ao Parlamento junto com o Orçamento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já avisou que o governo "dificilmente chegará à meta zero", até porque o chefe do Executivo "não quer fazer cortes em investimentos e obras".

Previsão de déficit cai a US$ 34,60 bilhões, aponta Focus

A projeção deficitária passou de US$ 36,50 bilhões para US$ 34,60 bilhões, ante US$ 37,20 bilhões de um mês atrás. Para o próximo ano, a estimativa de déficit caiu de US$ 41,95 bilhões para US$ 41,40 bilhões, ante US$ 44,66 bilhões há quatro semanas.

Em relação ao superávit da balança comercial em 2023, a projeção avançou de US$ 78,80 bilhões para US$ 79,80 bilhões, contra US$ 77,00 bilhões há um mês. Para 2024, a mediana superavitária passou de US$ 68,50 bilhões para US$ 69,00 bilhões, de US$ 63,65 bilhões quatro semanas antes.