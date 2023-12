BC do Chile surpreende, acelera ritmo de corte e reduz juros em 75 pontos-base, a 8,25%

O Banco Central do Chile decidiu nesta terça-feira, 19, por unanimidade, cortar sua taxa básica de juros em 75 pontos-base (pb), para 8,25% ao ano, uma aceleração em relação á redução de 50 pb na última decisão. O corte foi mais forte que o previsto por analistas consultados pela FactSet, que esperavam diminuição de 50 pontos-base.

Segundo comunicado oficial, a decisão teve como contexto a desaceleração da inflação no cenário internacional e a projeção de flexibilidade monetária, particularmente nos Estados Unidos. Ainda, o documento cita a inflação doméstica, mas alerta que o indicador veio acima do que o esperado em novembro, considerando o comportamento de preços voláteis.

O BC também destaca que a economia está se ajustando em relação aos desequilíbrios dos trimestres anteriores e os episódios de tensão nos mercados financeiros globais e locais se dissiparam. "Neste contexto, projeta-se ainda que a inflação convirja para a meta de 3% no segundo semestre de 2024, mas prevê-se a convergência para 3% do seu núcleo para o primeiro semestre de 2024 - componente no qual se têm acumulado diferenças descendentes".

A próxima decisão de política monetária será divulgada no próximo 31 de janeiro de 2024.