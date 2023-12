Copom fala na ata em acompanhamento minucioso da dinâmica de rendimentos reais

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 19, trouxe que os dados do mercado de trabalho formal estão em níveis elevados e compatíveis com um mercado dinâmico, com ampliação de ganhos reais de rendimento, o que enseja um monitoramento minucioso.

A avaliação é de que essa ampliação dos ganhos reais de rendimento pode refletir questões temporárias, porque o Copom segue avaliando que não há evidência de pressões salariais elevadas nas negociações trabalhistas.

"O Comitê julgou que é importante seguir monitorando com bastante atenção as diferentes variáveis do mercado de trabalho, em particular com um acompanhamento minucioso da dinâmica de rendimentos reais", diz o documento.

O colegiado reiterou que permanece atento à dinâmica dos rendimentos nas diversas pesquisas para melhor avaliar o grau de ociosidade no mercado de trabalho e seus potenciais impactos sobre a inflação de serviços.