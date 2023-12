Elevação da nota do Brasil confirma que o País está no rumo certo, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, comemorou a elevação do rating do Brasil pela S&P, BB- para BB, com perspectiva estável. Em post no X (antigo Twitter), ela destacou que a mudança mostra que o País está no rumo certo e destacou a aprovação da reforma tributária pelo Congresso.

"A elevação da nota de crédito do Brasil por mais uma agência de risco confirma que o País está no rumo certo. Entre tantas boas medidas, importante ressaltar a parceria do governo do presidente Lula com o Congresso Nacional, que garantiu a aprovação da reforma tributária, após 35 anos", escreveu a ministra.

A elevação do rating foi motivada pela aprovação da reforma tributária, que marca um progresso na questão fiscal nacional, segundo a classificadora. Agora, o País está dois degraus abaixo do grau de investimento.

A S&P ainda destacou a estrutura institucional, de freios e contrapesos, mas também ponderou que a perspectiva estável foi mantida por progressos lentos na busca do equilíbrio fiscal.