Ministro diz que governo investirá R$ 350 mil para resolver 'problema da conta de luz' no Amapá

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira, 18, que o governo federal vai investir R$ 350 milhões para atenuar os reajustes nas tarifas de energia elétrica da população do Amapá. Sem apresentar detalhes da medida que vem sendo desenhada no Executivo, Silveira afirmou que a população do Estado pagará um valor referente à média nacional.

"Nós resolveremos o problema da conta de energia do povo do Amapá e o povo só pagará a média nacional", disse durante evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Para isso acontecer, de forma excepcional, fora da curva, fora do que acontece normalmente, o governo federal está investindo R$ 350 milhões para resolver o problema do Amapá."

A expectativa é que o governo apresente uma Medida Provisória (MP) com efeitos para atenuar o reajuste tarifário previsto para o Estado. Inicialmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs um reajuste médio de 44,4% nas tarifas, que passaria a valer a partir de 13 de dezembro. Contudo, o porcentual gerou grande repercussão no Congresso Nacional e nas autoridades locais, que recorreram ao governo federal.