Não vamos nos intimidar pela pressão do mercado para cortar juros,diz Goolsbee, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta terça-feira, 19, que é o progresso contra a inflação que vai definir os próximos passos da autoridade monetária dos Estados Unidos, e não as expectativas do mercado. Em entrevista à Fox News, Goolsbee afirmou que os mercados "se adiantaram" com a possibilidade de cortes de taxas pelo Fed, mas disse que o BC americano não está intimidado com a pressão de Wall Street. "Se a inflação continuar caindo, então vamos reconsiderar o quão restritivos temos sido", pontuou.