Confiança do consumidor paulista cai 1,8% em dezembro ante novembro, diz ACSP

O Índice de Confiança do Consumidor Paulista (ICCP) caiu 1,8% em dezembro ante novembro, após quatro meses consecutivos de aumento. O indicador, no entanto, subiu 6,8% em comparação a dezembro de 2022, informa o Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP), com dados elaborados pela PiniOn.

O resultado mensal levou o ICCP a 110 pontos, ainda no campo otimista - acima de 100 pontos. Nas aberturas, houve piora na percepção das famílias em relação às situações financeira e de emprego, tanto no momento atual quanto no futuro, além de deterioração das expectativas futuras em relação à economia brasileira.

O recorte por classes socioeconômicas apresentou resultado misto, com leve aumento da confiança nas famílias de classe C e DE residentes no Estado, mas diminuição nas famílias de classe AB.

Capital

A confiança do consumidor na capital paulista caiu 4,8% em dezembro, na margem, e subiu 5,3% na comparação interanual, terminando o ano com 99 pontos. A redução mensal foi a segunda consecutiva do índice e o levou para o campo pessimista, abaixo de 100 pontos.

As percepções com relação às situações atual e futura de emprego e renda também pioraram no mês para o grupo. Na análise por classes socioeconômicas, houve pequeno avanço da classe DE, estabilidade na C e recuo na AB.