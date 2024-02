Taxa anual média de desemprego em 2023 foi de 7,8%, a menor desde 2014, revela IBGE

A taxa anual média de desemprego em 2023 foi de 7,8%, a menor desde 2014, disse nesta quarta-feira, 31, a coordenadora de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Adriana Beringuy. Mais cedo, o IBGE divulgou a taxa de desemprego do quatro trimestre de 2023. Ela foi de 7,4%, a menor para um trimestre móvel desde a registrada em janeiro de 2015 e a menor para um trimestre encerrado em dezembro desde 2014.

Beringuy explicou que a metodologia de cálculo do indicador foi modificada a partir desse ano. Antes, o IBGE calculava a taxa anual como uma média aritmética das taxas de desocupação dos quatro trimestres do ano, o que carregava para o índice todas as respostas de um mesmo entrevistado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Agora, o instituto considera somente as respostas da primeira visita de cada entrevistado.

Sobre o resultado anual médio, com a série já adaptada ao novo formato de cálculo, Beringuy observa a redução com relação a 2022, quando a taxa anual de desemprego ficou em 9,6%. Em 2021, devido à pandemia de covid-19, essa taxa anual bateu o recorde, 14%, após 13,8% registrado em 2020, primeiro ano da crise sanitária.

O resultado de 2023 (7,8%) é o menor desde 2014, quando a taxa média anual ficou em 7%. Aquele foi o último ano antes do início da crise econômica.