As encomendas à indústria dos Estados Unidos cresceram 0,2% em dezembro de 2023, na comparação com o mês anterior, informou nesta sexta-feira, 2, o Departamento do Comércio, a US$ 594,3 bilhões. Analistas ouvidos pela FactSet previam avanço maior, de 0,4%.

Em novembro, o crescimento mensal havia sido de 2,6%, dado reafirmado nesta sexta após revisão.