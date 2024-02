Taxas de juros ficam estáveis após produção industrial mais forte

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 2, após a leitura da produção industrial mais forte e antes do relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, o payroll. O movimento se dá em meio ao enfraquecimento dos retornos dos Treasuries. A produção industrial subiu 1,1% em dezembro ante novembro, no teto das estimativas do Projeções Broadcast.

Às 9h20 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 batia mínima de 9,925%, de 9,934%, e o para janeiro de 2027 estava na mínima de 9,735%, de 9,748% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 10,170%, de 10,188% no ajuste de quinta-feira. O juro da T-note de 10 anos avançava a 3,874% (ante 3,856%) e o o T-bond de 30 anos batia mínima de 4,097% (ante 4,096%).