BNDES aprova R$ 495 milhões para financiamento de modernização do Porto de Paranaguá

De acordo com o banco de fomento, o projeto contribuirá para aumentar a capacidade de recepção ferroviária de granéis e melhorar a circulação viária no porto. As alterações no tráfego reduziriam em cerca de 70% as emissões de gás carbônico na região portuária, calculou o BNDES.

"Os principais impactos esperados com a operação de modernização do Porto de Paranaguá contemplam o aumento da capacidade de recepção ferroviária de granéis de sete para 24 milhões de toneladas anuais; a eliminação da necessidade de locomotivas e vagões realizarem manobras complexas; e a melhoria na circulação viária da região portuária, com a redução de 16 para cinco cruzamentos da linha férrea com as vias urbanas e com a expectativa de diminuição significativa no tráfego de caminhões", enumerou o banco de fomento.

O projeto liberaria ainda áreas internas nos terminais para possíveis melhorias operacionais, eliminando ramais ferroviários individuais e diminuindo o tempo de permanência de vagões, locomotivas e caminhões para descarga.

O financiamento se enquadra no projeto BNDES Azul, que envolve apoio a iniciativas relacionadas à economia do mar.

O banco tem cerca de R$ 22 bilhões em carteira relacionados à economia azul, sendo R$ 13,6 bilhões para projetos de docagem, embarcações de apoio, estaleiros e navios petroleiros e R$ 7,7 bilhões para projetos de transporte marítimo, portos, terminais e embarcações.

A carteira para o setor de turismo marinho e costeiro soma R$ 296,7 milhões, os projetos de recuperação de manguezais totalizam R$ 47 milhões.