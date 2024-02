BNDES libera R$ 500 mi para híbridos flex da Volkswagen

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda, 5, que vai liberar R$ 500 milhões para projetos de produção local de veículos eletrificados da Volkswagen. Na quinta-feira, 1º, a companhia anunciou investimento adicional de R$ 9 bilhões no País até 2028 e que tem entre os planos a produção local de carros híbridos flex.

O valor se soma a um programa já em andamento desde 2022, chegando a um total de R$ 16 bilhões. Inclui 16 lançamentos, sendo quatro inéditos, entre eles híbridos, uma picape e um SUV compacto, além da modernização das quatro fábricas locais. Na sexta-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de evento na unidade de São Bernardo do Campo (SP), para conhecer detalhes do atual plano.

O BNDES informa que o financiamento terá custo financeiro em taxa referencial (TR) e que está alinhado com a Nova Indústria Brasil, programa do governo federal que tem como um dos objetivos o desenvolvimento de sistemas de mobilidade sustentáveis, que darão protagonismo a empresas brasileiras no mercado doméstico e internacional.

Descarbonização

"O objetivo desse projeto é desenvolver novas tecnologias que contribuam para a descarbonização e a redução da emissão de poluentes de CO2 da frota nacional, alinhados à sustentabilidade, à eficiência e à transição enérgica para os próximos anos", diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. "Esse é o caminho para o desenvolvimento de uma indústria mais verde e inovadora que queremos alcançar e é uma agenda prioritária para o governo."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.