Mercado imobiliário comercial é uma fonte de preocupação para bancos nos EUA, reconhece Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reconheceu nesta terça-feira, 6, que o mercado imobiliário comercial é uma fonte de preocupação para os reguladores do sistema bancário. "Acredito que é administrável, mas que muitas instituições podem estar sob estresse por conta desse problema", disse, em audiência na Câmara dos Representantes.

Yellen admitiu que muitos bancos regionais têm concentração elevada no crédito ao setor imobiliário comercial. Segundo ela, os supervisores do sistema bancário estão focados nesta questão e discutem maneiras de lidar com eventuais problemas.

A secretária afirmou ainda que um grupo de estudo conjunto com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York tem analisado esforços para ampliar a resiliência do mercado de Treasuries.

Entre as propostas, a equipe identificou a necessidade de adotar maior centralização do processo de compensação dos negócios, disse ela.

Questionada sobre o Banco Mundial, Yellen comentou que os EUA não buscam um aumento de capital para a instituição e se opõem "fortemente" a empréstimos da entidade à China.

Equilíbrio do orçamento

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos argumentou ainda que o orçamento do país não precisa estar "equilibrado" para que os EUA estejam em um "caminho fiscalmente sustentável", em um indicativo de que o governo não pretende buscar a retomada de um superávit fiscal.

Ainda assim, Yellen reconheceu que os EUA devem reduzir o déficit fiscal para evitar riscos orçamentários maiores.

"É muito importante que estejamos em um caminho fiscalmente sustentável", reiterou, durante audiência na Câmara dos Representantes.