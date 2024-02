Crédito ao consumidor nos EUA cresce US$ 1,6 bi em dezembro

O crédito ao consumidor dos Estados Unidos registrou crescimento de US$ 1,6 bilhão em dezembro de 2023, informou o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no período da tarde desta quarta-feira, 7. Na comparação anual, houve avanço de 0,4%. O resultado, porém, ficou abaixo dos US$ 12 bilhões dos analistas ouvidos pela FactSet.

Em todo o ano de 2023, o crédito ao consumidor teve alta de 2,4% no país.

O dado de novembro ainda foi revisado pelo Fed, de uma alta de US$ 23,7 antes informada a US$ 23,5 bilhões.