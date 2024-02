IPCA sobe 0,42% em janeiro, ante alta de 0,56% em dezembro, afirma IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em de 0,42% em janeiro, de acordo com dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira, 8. O índice desacelerou em relação à taxa de 0,56% vista em dezembro e ficou 0,07 ponto porcentual acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava avanço de 0,35% para o indicador. O intervalo de projeções ia de 0,29% a 0,44%.

No acumulado de 12 meses, o IPCA desacelerou de 4,62% para 4,51% - também acima da mediana, de 4,43%. As estimativas dos analistas iam de 4,24% a 4,62%.

Com o resultado de janeiro, o IPCA em 12 meses está ligeiramente acima do teto da meta de inflação, de 4,50%. Em 2023, o índice acumulou alta de 4,62%, abaixo do teto da meta para o período, de 4,75%.