Petroleiras dos EUA confirmam acordo de fusão avaliado em US$ 50 bi

As rivais Diamondback Energy e Endeavor Energy Resources confirmaram nesta segunda-feira, 12, um acordo de fusão, criando um gigante do setor de petróleo e gás avaliado em mais de US$ 50 bilhões. Após o anúncio, a ação da DiamondBack saltava 9,54% e a da Endeavor subia 0,64% em Nova York, às 12h55 (de Brasília).

A Diamondback pagará cerca de US$ 8 bilhões em dinheiro e 117,3 milhões de ações ordinárias pela Endeavor Energy, avaliando a empresa em cerca de US$ 26 bilhões, incluindo dívidas, segundo comunicado oficial.

A Endeavor, fundada por Autry Stephens, é há muito tempo uma das empresas mais valorizadas na consolidada Bacia do Permiano, a maior região petrolífera dos EUA, que abrange o oeste do Texas e o Novo México.