Déficit em c/c em 2024 passa de US$ 37,20 bilhões para US$ 36,20 bilhões, diz Focus

Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de déficit em conta corrente do balanço de pagamentos para 2024 no Relatório de Mercado Focus desta semana. A projeção deficitária passou de US$ 37,20 bilhões para US$ 36,20 bilhões, ante US$ 40,30 bilhões de um mês atrás. Para 2025, a estimativa de déficit passou de US$ 39,30 bilhões para US$ 40,00 bilhões, ante US$ 41,35 bilhões há quatro semanas.

Em relação ao superávit da balança comercial em 2024, a projeção passou de US$ 76,90 bilhões para US$ 76,45 bilhões, contra US$ 75,00 bilhões há um mês. Para 2025, a mediana passou de US$ 68,90 bilhões para US$ 70,00 bilhões, ante US$ 68,50 bilhões de quatro semanas atrás.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) é mais do que suficiente para cobrir o rombo em transações correntes. A mediana das previsões para o IDP em 2024 passou de US$ 69,84 bilhões para US$ 66,50 bilhões. Há quatro semanas, estava em US$ 65,00 bilhões. Para 2025, a estimativa passou de US$ 75,65 bilhões para US$ 74,05 bilhões, ante US$ 70,00 bilhões de um mês antes.