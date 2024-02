Pacheco: Abilio era homem exemplar e por quem eu nutria grande admiração

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), divulgou há pouco nota de pesar à imprensa "lamentando profundamente" a morte do empresário Abilio Diniz, aos 87 anos, neste domingo, em São Paulo. O senador enfatizou que Abilio foi um dos principais empresários brasileiros, participou ativamente das transformações do setor produtivo e teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país.

"Levou recentemente para seu programa na TV, do qual tive a honra de participar, toda a sua experiência na discussão de temas relevantes para os brasileiros", pontuou. "Homem inteligente, atencioso e exemplar, por quem eu nutria profunda admiração", continuou, acrescentando que deixa seus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, demais familiares, amigos e admiradores.