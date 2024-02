Abilio deu contribuição fundamental para o varejo, setor está de luto, diz nota da Abras

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) lamentou, em nota de pesar, o falecimento de Abilio Diniz, referindo-se ao executivo como "um dos empresários mais importantes do país, com uma contribuição fundamental para o desenvolvimento do varejo".

O texto, assinado pelo presidente da entidade, João Galassi, agradece a Abilio pela liderança empreendida no setor supermercadista.

"Abilio, com seu espírito empreendedor, transformou o Grupo Pão de Açúcar na maior rede varejista do País. Teve papel fundamental também na criação e fortalecimento da ABRAS, como um dos seus membros mais importantes", escreveu Galassi, na nota distribuída à imprensa.

"A ABRAS agradece Abilio pela sua liderança e contribuição ao setor supermercadista. A entidade presta suas condolências aos familiares e amigos deste ilustre empresário, que deixou um belíssimo exemplo de dedicação ao trabalho, à família e a toda a classe supermercadista. O nosso setor está de luto."