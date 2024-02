Americanas adia para 26 de fevereiro balanço dos nove primeiros meses de 2023

Fraude contábil

Em recuperação judicial desde o começo do ano passado, com dívidas que superam os R$ 40 bilhões, a Americanas descobriu uma fraude contábil em balanços passados que a obrigou a reapresentar os números de 2021, e que adiou por quase um ano a publicação das informações de 2022. Em novembro, a companhia informou ter tido um prejuízo de R$ 12,9 bilhões no ano retrasado, o dobro da perda reconhecida em 2021.

O plano de recuperação judicial da Americanas foi aprovado pelos credores em dezembro, e prevê que a companhia receberá uma capitalização de R$ 24 bilhões. Metade será em dinheiro, com aporte do trio de acionistas de referência, formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Outra metade virá da conversão de dívidas dos credores, entre eles os maiores bancos do País.

O plano ainda precisa ser homologado pela Justiça do Rio de Janeiro, em que corre a recuperação judicial da empresa.