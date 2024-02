Exposição elevada a imóveis comerciais é risco potencial a alguns bancos, diz Fed na ata

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) identificaram, na reunião de política monetária de janeiro, riscos potenciais para alguns bancos associado ao de suas elevadas exposições a imóveis comerciais. Outros riscos citados para os bancos derivavam do aumento dos custos de financiamento, dependência significativa de depósitos não garantidos e de perdas não realizadas na avaliação de ativos resultante do aumento das taxas de juro de longo prazo, diz a ata do último encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês), divulgada nesta quarta-feira, 21.

O documento citou que os preços dos imóveis comerciais continuaram em declínio, especialmente nos setores multifamiliares e de escritório no quarto trimestre de 2023.

Os membros do Fed observaram que os baixos níveis de transações no setor de escritórios, provavelmente, indicaram que os preços ainda não tinham refletido totalmente os fundamentos mais fracos do setor.

Em relação ao crédito imobiliário, o documento notou que os empréstimos no mercado residencial se mantiveram disponíveis, com facilidade para mutuários com alta pontuação de crédito que atenderam critérios para se tomar financiamento.