Cenoura sobe 96% e tomate fica mais barato; o que comprar (ou não) no mercado

No caso da cenoura, as chuvas registradas em janeiro em importantes regiões produtoras prejudicaram a colheita, reduzindo os volumes da raiz disponíveis nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do País. De acordo com o levantamento da Conab, os preços do produto no atacado mais que dobraram nas Ceasas de Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A menor elevação foi registrada em Brasília, onde foi verificado um aumento de 38,89%.

Com isso, o porcentual de alta da média ponderada da cenoura ficou em 96,91%.

Alta também para a batata, que na média ponderada subiu 35,25%. De acordo com o Boletim da Conab, o abastecimento do tubérculo está concentrado na safra das águas, que não tem sustentado os níveis de oferta.

"As chuvas sobre as principais regiões produtoras ocasionaram o atraso do plantio, causaram impacto nos envios aos mercados em janeiro", esclareceu a estatal.

Já para a alface não foi verificado um movimento uniforme no comportamento dos preços nas Ceasas analisadas. Ainda assim, a média ponderada teve uma leve alta de 6,28%.

Em contrapartida aos aumentos verificados, cebola, tomate registraram baixa de preço em janeiro. No caso da cebola, ocorreu a reversão do movimento de alta que vinha se apresentando no mercado.