Haddad e Campos Neto representam Brasil em evento do G20 na próxima semana em SP

Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, irão representar o Brasil ao receber os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 para a 1ª Reunião de Ministros de Finanças e Presidentes de Bancos Centrais da Trilha de Finanças do G20. O evento será realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Na segunda, 26, e na terça, 27, haverá uma reunião prévia com os chamados deputies (representantes em nível vice-ministerial de Finanças e bancos centrais) na qual o Ministério da Fazenda será representado pela embaixadora, secretária de Assuntos Internacionais da pasta e coordenadora da Trilha de Finanças, Tatiana Rosito.

Já na quarta e na quinta, dias 28 e 29, respectivamente, será realizado o evento oficial.

Segundo a pasta, haverá briefings diários ao longo dos eventos, no entanto, as reuniões entre os representantes dos membros do G20 serão feitas a portas fechadas.

Segundo a pasta, a Trilha de Finanças do G20 propõe uma agenda acerca do papel das políticas públicas no combate às desigualdades, evidenciando perspectivas globais macroeconômicas, como crescimento, emprego, inflação e estabilidade financeira.

Os debates abordarão, ainda, melhores práticas para lidar com o crescimento da dívida global e financiamento para o desenvolvimento sustentável e taxação internacional.

Segundo a Fazenda, 27 delegações confirmaram presença na primeira reunião em nível ministerial da Trilha de Finanças. Nomes como a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen; o ministro de Finanças da Alemanha, Christian Lindner; o comissário para o Comércio e Indústria da União Africana, Albert Muchanga; a ministra das Finanças da Indonésia, Sri Indrawati; e o ministro da Economia da Argentina, Luis "Toto" Caputo confirmaram presença.

Além deles, representantes de alto nível de organizações e bancos internacionais também estarão presentes no evento, como o presidente do Banco Mundial, Ajay Bang; a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva; a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento e ex-presidente da República, Dilma Rousseff; o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn; e o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Jin Liqun.

Lista de nações confirmadas:

África do Sul

Alemanha

Angola

Arábia Saudita

Argentina

Austrália

Canadá

China

União Europeia

Coreia do Sul

Egito

Emirados Árabes

Espanha

Estados Unidos

França

Índia

Indonésia

Itália

Japão

México

Nigéria

Noruega

Portugal

Reino Unido

Rússia

Cingapura

Suíça

Turquia

União Africana