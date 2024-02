Americanas: receita no digital cai 79,2% nos 9 primeiros meses de 2023 na comparação anual

Nos nove primeiros meses de 2023, as receitas da Americanas caíram 45,1% em relação ao mesmo intervalo de 2022, para R$ 10,293 bilhões. Essa queda foi puxada pelos canais online da companhia, que viram a receita encolher 79,2% no mesmo período, para R$ 1,898 bilhão.

O segmento foi o mais abalado pela revelação das fraudes contábeis que levaram a companhia à recuperação judicial, em janeiro do ano passado. Como o valor médio dos produtos vendidos era mais alto, houve um choque de confiança: os consumidores passaram a temer que os produtos não fossem entregues, e os vendedores, que não fossem receber os repasses pelas vendas que fizeram.

No balanço divulgado nesta segunda-feira, 26, após alguns adiamentos, a Americanas afirma que criou um plano de comunicação para mostrar que a operação continuava normalmente, o que envolveu uma redução do prazo de repasse para os vendedores. No caso dos clientes, a empresa fez um esforço para manter estoques e o prazo das entregas.

A rede também mudou a estratégia do digital, passando do estoque próprio (o chamado 1P) para os dos parceiros do marketplace (o chamado 3P) algumas categorias de produto, em busca de rentabilidade. Com isso, as vendas com estoques de terceiros subiram de 51% do total do e-commerce nos nove primeiros meses de 2022 para 65% do total no mesmo intervalo do ano passado.

O varejo físico, que em 2022 era o de segunda maior representatividade na receita da Americanas, assumiu a liderança nos nove primeiros meses do ano passado, com receita líquida de R$ 7,251 bilhões, número 18,8% menor em um ano. Segundo a companhia, as vendas nas chamadas mesmas lojas (unidades abertas há mais de 12 meses) caíram 2,9% nos nove primeiros meses do ano passado, mas tiveram alta de 3,6% no terceiro trimestre.

Ao longo do ano, a Americanas fechou 99 lojas físicas no País, encerrando setembro com 1.764 unidades. O grupo afirma que mais de 70% das lojas fechadas estavam em cidades em que havia mais de uma loja. Além disso, a maior parte dos fechamentos se deu no Sudeste.

A receita líquida do Hortifruti Natural da Terra (HNT) caiu 7% entre os nove primeiros meses de 2022 e o mesmo período do ano passado, para R$ 1,359 bilhão. Na Ame, a fintech do grupo, a queda foi de 63,8%, para R$ 198 milhões. Na Uni.co, a baixa foi de 7,6%, para R$ 145 milhões.

A chamada venda bruta (GMV, na sigla em inglês) da Americanas foi de R$ 16,059 bilhões no período, baixa de 51,1% em um ano. No varejo físico, a queda foi de 4,4%, para R$ 9,275 bilhões, enquanto no digital, a redução foi de 77,1%, para R$ 4,801 bilhões.