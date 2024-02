É insustentável ter crescimento econômico com custos ao meio ambiente, afirma Dubeux

O coordenador especial do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, frisou nesta segunda-feira, 26, que é insustentável ter um crescimento econômico com custos ao meio ambiente. Ao abordar os objetivos do plano, Dubeux salientou que o País não pode ter um modelo de crescimento predatório e que é preciso ter um crescimento centrado na relação saudável com a natureza.

"Não é só um plano de ações de cunho ambiental, é um plano de desenvolvimento econômico que incorpora vários critérios ambientais", disse o coordenador, ao definir a iniciativa.

Dubeux também elencou que o plano tem ainda entre seus objetivos promover um modelo mais distributivo de renda no Brasil.

O plano, afirmou, já está gerando frutos, como a regulamentação em andamento do mercado de baixo carbono no Brasil e o lançamento de um mecanismo de proteção cambial para investimentos voltados para a pauta de descarbonização, anunciado na manhã de hoje.

Dubeux participa do Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas, evento oficial do G20 Social realizado em São Paulo.

Ele substitui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diagnosticado com covid-19.