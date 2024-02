Silvanov: Proposta dos EUA sobre ativos russos congelados prejudicaria sistema financeiro

A proposta mencionada nesta terça-feira, 27, pela secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, de repassar para a Ucrânia os ativos russos congelados ao redor do mundo seria "muito destrutiva", na visão do Ministro de Finanças da Rússia, Anton Silvanov. Ele afirmou que tal proposta minaria as fundações e os pilares do sistema financeiro internacional, porque mexeria com as reservas de países vulneráveis a decisões políticas.

Silvanov falou que a Rússia tem como responder, porque possui uma quantidade significativa de ativos estrangeiros. "E, além disso, muitos investidores estrangeiros investiram em nossos títulos, tanto no setor corporativo quanto no público", disse hoje o ministro a jornalistas em São Paulo, por ocasião da reunião ministerial do G20.

Silvanov afirmou, entretanto, que essas decisões não levariam para o caminho certo. "Em vez de escalar situação, precisamos desescalar e reduzir tensões. E se a outra parte decidir seguir por esse caminho, então vamos responder simetricamente", disse.