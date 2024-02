Estamos trazendo o cliente para a centralidade das nossas decisões, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou nesta quarta-feira, 28, que o banco está reorientando sua atuação para colocar os clientes no centro das decisões. Esse mantra, que tem sido adotado pelos grandes bancos diante da maior competição com rivais digitais, levou o banco público a mudar estruturas internas em busca de um maior foco nos clientes.

"Hoje, o cliente toma suas decisões em função das suas conveniências, e a tecnologia bancária tem sido o grande vetor dessa mudança de comportamento do cliente", afirmou ele em coletiva de imprensa para detalhar os resultados do banco em 2023, divulgados nesta terça-feira, 27.

O vice-presidente de Varejo do banco, Adriano Matias, afirmou que a Caixa está colocando em andamento o "mais ousado" programa de transformação digital de sua história. "Nós estamos saindo da quantidade para a qualidade do atendimento", disse o executivo.

A Caixa tem o objetivo de aumentar o engajamento dos mais de 150 milhões de clientes com os produtos do banco. Responsável por cerca de 70% do crédito imobiliário do País, a instituição tem uma menor participação de mercado em outras linhas, como as de crédito comercial e em cartões, cenário que busca reverter.

Vieira destacou que ao mesmo tempo, a Caixa continua atuando junto ao governo federal. Ele disse que na bolsa que o governo pagará a estudantes de baixa renda para que permaneçam no ensino médio é um exemplo: a Caixa está estruturando os sistemas para o acesso dos beneficiários a estes recursos.