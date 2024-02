Estoques de petróleo nos EUA crescem 4,199 milhões de barris na semana, afirma DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram alta de 4,199 milhões de barris, a 442,964 milhões de barris, na semana encerrada em 23 de fevereiro, informou nesta quarta-feira, 28, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. O crescimento dos estoques superou as estimativas de alta de 1,5 milhão de barris, segundo pesquisa do Wall Street Journal.

Os estoques de gasolina caíram 2,832 milhões de barris, a 244,205 milhões de barris. A previsão era de queda de 1,3 milhão de barris. Já os estoques de destilados recuaram 510 mil barris, a 121,141 milhões de barris. A estimativa apontava recuo de 2 milhões de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu para 81,5%, ante 80,6% na semana anterior. A expectativa era de alta a 81,7%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 1,458 milhão de barris, a 30,97 milhões de barris. Já a produção média diária dos EUA se manteve inalterada em 13,3 milhões de barris no período. Fonte: Dow Jones Newswires.