IGP-M cai 0,52% em fevereiro, após alta de 0,07% em janeiro, diz FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) caiu 0,52% em fevereiro, após alta de 0,07% em janeiro, informou nesta quarta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com esse resultado o índice acumula queda de 3,76% em 12 meses.

A queda foi maior do que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava baixa de 0,50%. As projeções apontavam para deflação entre 0,69% e 0,10%.

O movimento do IGP-M foi puxado pelo aprofundamento da deflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo (-0,09% para -0,90%). Também houve arrefecimento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), a 0,53%, após alta de 0,59% em janeiro.

O Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-M) também perdeu força nesta leitura, arrefecendo a 0,20%, após alta de 0,23% em fevereiro.