Pacheco cita municípios e diz que solução do governo para desoneração é parcial

O governo não alterou, porém, o regime das prefeituras. O presidente Lula (PT) manteve o corte no desconto que havia sido dado a prefeituras, de 20% para 8% na alíquota previdenciária.

"Essa é uma solução, embora elogie a intenção do governo federal, parcial e que não faz equiparar aquilo que está na mesma condição política e jurídica da folha dos 17 setores com a folha dos municípios", disse Pacheco.

O presidente do Senado afirmou que pode rejeitar a parte da medida provisória 1.202, assinada por Lula no fim do ano passado, caso o Executivo não recue sobre o assunto.