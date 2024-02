Lula revoga trecho de MP e mantém desoneração da folha para 17 setores

Lula vetou projeto, e parlamentares derrubaram o veto. O veto do Congresso, por fim, foi revogado por uma MP — irritando os parlamentares, que viram um desrespeito do Executivo à decisão do Legislativo. Agora, o governo busca avançar no tema através de um projeto de lei, que dá mais margem de participação do Congresso na elaboração do texto.

Instituída em 2011, desoneração vem sendo prorrogada desde então. No auge, chegou a atender 56 setores, mas atualmente são 17 os beneficiados pelo programa. Ele permite que empresas substituam a contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma tributação de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.

(*Com Estadão Conteúdo)