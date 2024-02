Produção de etanol nos EUA diminui 0,55% na semana, para 1,078 milhão de barris por dia

A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,078 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira, 23 de fevereiro. O volume diminuiu 0,55% ante o registrado na semana anterior, de 1,084 milhão de barris por dia. Os estoques do biocombustível aumentaram 1,96%, para 26 milhões de barris, enquanto as exportações somaram 77 mil barris por dia. Os números foram divulgados há pouco pela Administração de Informação de Energia do país (EIA, na sigla em inglês).

Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,070 milhão e 1,087 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 25 milhões a 26,05 milhões de barris.

Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal.