Infra S.A. assina acordo e vai estruturar projetos para o Porto de Suape

A Infra S.A., estatal ligada ao Ministério dos Transportes, vai conduzir uma série de estudos de viabilidade para a expansão do Porto de Suape, em Pernambuco. A autoridade portuária pernambucana contratou a estatal para desenvolver os documentos necessários para o arrendamento de nove terminais localizados no complexo, que está entre os dez maiores portos públicos do Brasil.

Além disso, serão feitos estudos de pré-viabilidade para outros cinco terminais. Nesse trabalho, será definida qual modalidade de investimento é a mais adequada para cada empreendimento.

O contrato entre a Infra S.A. e a Autoridade Portuária do Porto de Suape terá duração de quatro anos e foi assinado nesta terça-feira, 5, durante a 28ª edição da Feira Intermodal, em São Paulo.

O diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, diz que a empresa tem a expertise necessária para atrair os investimentos que vão modernizar o Porto. "Esse é um movimento importante para que o Porto de Suape se torne cada vez mais competitivo. A qualidade dos estudos da Infra S.A. é reconhecida pelo mercado e resultará em terminais mais modernos e sustentáveis no complexo pernambucano."

Vinculada ao Ministério dos Transportes, a Infra S.A. também atua em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos na estruturação de projetos para o arrendamento de terminais portuários. A empresa realizou estudos que já viabilizaram mais de 40 leilões de terminais portuários.