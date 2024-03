Vendas do iPhone caem na China enquanto Huawei e concorrentes ganham participação no mercado

As vendas do iPhone, produzido pela Apple, caíram 24% em 2024 até o momento na China, empurrando a gigante da tecnologia dos EUA para o quarto lugar em participação de vendas no maior mercado de smartphones do mundo, mostraram dados da empresa de pesquisa Counterpoint. Segundo a empresa de pesquisas, as vendas foram prejudicadas pela forte concorrência e pelas pressões sobre os preços, além de uma tendência dos consumidores de manter modelos antigos de iPhones por mais tempo antes de trocar de dispositivo.

As vendas da rival chinesa Huawei aumentaram 64% em relação ao ano anterior, impulsionadas pela demanda por sua série de smartphones Mate 60.

A Huawei ficou em segundo lugar, com uma participação de mercado de 17%, acima dos 9% registrados no ano anterior.

A Vivo, outra concorrente, ficou em primeiro lugar em participação de mercado, segundo os dados.

As vendas gerais de smartphones na China caíram 7% em relação ao ano anterior, devido ao desempenho defasado da OPPO e da Vivo, disse a Counterpoint.

A Counterpoint espera que o crescimento geral das vendas de smartphones na China permaneça baixo no primeiro trimestre de 2024, em meio a gastos praticamente nulos dos consumidores e menos produtos novos. Fonte: Dow Jones Newswires