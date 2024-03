Os estoques no atacado dos Estados Unidos baixaram 0,3% em janeiro ante dezembro, para US$ 895,1 bilhões, informou nesta quarta-feira, 6, o Departamento do Comércio norte-americano. O resultado ficou abaixo da previsão dos analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam recuo mensal de 0,1%.

O dado de dezembro foi revisado para cima, de US$ 670,9 bilhões previamente informados a US$ 731,8 bilhões.