Bancos dos EUA estão em geral bem capitalizados, afirma presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quinta-feira, 7, que os bancos dos Estados Unidos estão "em geral bem capitalizados", durante audiência em comitê do Senado, em Washington. Segundo ele, o Fed e outras agências do país não discutem neste momento reduzir os atuais níveis de capital, mas tratam de outras potenciais mudanças.

Powell foi questionado sobre as reformas em discussão no setor bancário, no âmbito das regras de Basileia III.

Em momento anterior da conversa com senadores, Powell previu que mais bancos poderiam quebrar nos EUA, em meio a problemas no setor imobiliário comercial, acrescentando que os bancos grandes não são o foco, por ter exposição mais limitada a esse segmento.

O presidente do Fed ainda voltou a dizer que a economia americana tem tido um desempenho "muito bom", em comparação com o restante do mundo desenvolvido.

Sobre a inflação, disse que ela tem caído "fortemente", mas acrescentou que "ainda há um caminho" para se garantir a meta de 2% de modo sustentável.