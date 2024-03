Bolsas de Nova York fecham em alta, com S&P 500 renovando máximas após falas de Powell

As bolsas de Nova York subiram nesta quinta-feira, 7, com S&P 500 renovando máximas de fechamento diante impulso das techs, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ter fornecido mais pistas de que a queda nos juros acontecerá neste ano.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,34%, aos 38791,21 pontos; o S&P 500 subiu 1,03%, aos 5157,34 pontos; e o Nasdaq teve ganhos de 1,51%, aos 16273,38 pontos.

Em fala à Comissão de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos no Senado americano, Jerome Powell voltou a destacar seu tom recente de sinalizar que os cortes de juros estão próximos de acontecer nos EUA, mas que ainda é preciso um pouco mais de evidências de queda consolidada da inflação. Caso a economia evolua conforme esperado, o relaxamento pode começar em 2024, reafirmou.

Também hoje, a presidente da distrital do Fed de Cleveland, Loretta Mester, aventou a possibilidade de cortes este ano, mas reforçou que os ajustes dependem do desempenho econômico dos EUA seguir conforme o esperado.

Em meio ao cenário macroeconômico, as ações de tecnologia subiram, com a Nvidia dando continuidade ao que Louis Navellier, da Gestora Navellier, chama de "ascenção implacável" e ganhando 4,47%. Para ele, o movimento das empresas de semicondutores tem feito a liderança dos Sete Magníficos mudar, com Apple e Tesla perdendo protagonismo, enquanto Nvidia estoura.

As ações da Meta subiram 3,25%, após a empresa detalhar planos de usar inteligência artificial (IA) generativa para impulsionar engajamento nas suas redes sociais. Os papéis de companhias de redes sociais também se beneficiaram hoje da votação no Congresso dos EUA que permite barrar o uso do TikTok em solo nacional enquanto a rede social for administrada pela ByteDance.

Também hoje, os papéis do New York Community Bancorp subiram 5,64%, depois de oscilarem com forte volatilidade ontem. Após a injeção de capital de mais de US$ 1 bilhão, a Fitch reafirmou o rating do banco médio em BB+, mantendo sua perspectiva negativa.

Agora, investidores aguardam, nesta noite, o discurso de Estado da União do presidente dos EUA Joe Biden, que pode dar pistas de possíveis novos investimentos e programas do governo. Os olhos também estão voltados para a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos em fevereiro. Segundo a mediana do Projeções Broadcast, foram criadas 200 mil vagas em fevereiro nos EUA, com alguma perda de fôlego no avanço do salário médio por hora tanto na leitura mensal quanto na anual