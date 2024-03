NYCB revela ter registrado queda nos depósitos antes de receber injeção de capital

O New York Community Bancorp (NYCB) informou nesta quinta-feira, 7, que sua base total de depósitos era de US$ 77,2 bilhões no final na última terça-feira, na véspera de um resgate que garantiu ao banco uma injeção de capital superior a US$ 1 bilhão. O número representa uma queda de US$ 5,8 bilhões em relação ao resultado verificado em 5 de fevereiro, exatamente um mês antes.

Em uma apresentação a investidores, o NYCB anunciou ainda corte de dividendo trimestral para US$ 0,01 por ação.

Apesar disso, a instituição bancária garantiu ter "ampla liquidez" de US$ 31,6 bilhões, bem acima da parcela de depósitos sem a proteção de seguro.

O NYCB está no centro das mais recentes preocupações sobre o setor bancário norte-americano, depois de ter revelado um inesperado prejuízo no quarto trimestre.

O banco foi forçado a aumentar as provisões de capital para fazer frente ao crescente risco no mercado imobiliário comercial, no qual mantêm grande exposição.