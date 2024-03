Peru mantém taxa básica de juros em 6,25%

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros do país inalterada em 6,25% ao ano. No comunicado, o BC alerta que os próximos ajustes dependem dos dados futuros sobre inflação do país, e que o repique na inflação visto em fevereiro não é preocupante, visto que é "temporário" e resultado de aumentos nos preços de alimentos e da água.

Segundo o BCRP, os riscos associados ao El Niño foram reduzidos, e a inflação anual deve continuar sua trajetória descendente, embora em ritmo menor do que o visto nos últimos meses, até janeiro. A próxima reunião de política monetária ocorrerá em 11 de abril.